Robert Plant | una voce “rock” senza eguali

Se è vero che i Led Zeppelin sono tra le band che hanno scritto il rock, il merito è anche della voce di Robert Plant. Il suo timbro suadente e l'estensione vocale sono i due tratti distintivi che l'hanno reso famoso. All'inizio degli anni '70 la musica della band britannica ha varcato i confini della madre patria, che non li ha mai davvero capiti, per raggiungere il meritato successo in tutto il mondo. Chi è Robert Plant? Robert Plant è il front-man dei Led Zeppelin, una band considerata la madre dell'hard rock moderno. Quando nel '68 Jimmy Page lo sentì cantare, si chiese come mai quel ragazzo così dotato non fosse una celebrità. Lo avvicinò e, dopo aver parlato di musica, i due decisero di dar vita a quella rivoluzione ...

Front-man dei Led Zeppelin e scrittore di alcuni tra i testi più celebri della storia del rock, Robert Plant è una voce iconica.

