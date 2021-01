Riot Games e Bungie uniscono le forze contro i rivenditori di cheat in una causa legale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Riot Games e Bungie hanno deciso di unire le forze per combattere, con mezzi legali, i rivenditori di cheat non autorizzati: l'hanno fatto sporgendo denuncia contro Cameron Santos, proprietario di diverse piattaforme di distruzione illegale di cheat per videogiochi. "Si ricerca di fermare una rivendita illegale e lucrativa rivendita e distribuzione di software dolosi, progettati per consentire al pubblico di guadagnare vantaggi illeciti nei giochi" si legge nella denuncia. L'intento dei due Studi è quello di far chiudere i battenti a Gatorcheats e tutti i siti similari, che hanno già causato a Riot e Bungie danni per milioni di dollari, secondo gli ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021)hanno deciso di unire leper combattere, con mezzi legali, idinon autorizzati: l'hanno fatto sporgendo denunciaCameron Santos, proprietario di diverse piattaforme di distruzione ildiper videogiochi. "Si ricerca di fermare una rivendita ile lucrativa rivendita e distribuzione di software dolosi, progettati per consentire al pubblico di guadagnare vantaggi illeciti nei giochi" si legge nella denuncia. L'intento dei due Studi è quello di far chiudere i battenti a Gators e tutti i siti similari, che hanno giàto adanni per milioni di dollari, secondo gli ...

