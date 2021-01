Recovery plan, la nuova bozza è stata inviata ai ministri. Consiglio fissato per martedì alle 21.30 (Di lunedì 11 gennaio 2021) È stata inviata intorno alle 21.45 a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei ministri è pertanto fissato domani alle ore 21.30. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio. “Abbiamo consegnato al presidente Conte”, ha scritto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Twitter, “la nuova bozza del #Recoveryplan. In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Èintorno21.45 a tutti i, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, ladel, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Ildeiè pertantodomaniore 21.30. Lo si legge in una nota della presidenza del. “Abbiamo consegnato al presidente Conte”, ha scritto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Twitter, “ladel #. In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le ...

