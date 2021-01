**Recovery: Catalfo, 'più fondi per politiche attive del lavoro, ci sono 7,1 mld'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ho ricevuto la nuova bozza del Recovery Fund, che domani sera andrà in Consiglio dei Ministri. sono soddisfatta perché è stata accolta la mia richiesta di destinare più fondi alle politiche del lavoro. Ci sono 7,1 miliardi di euro: 3,1 per le politiche attive, 3 per la realizzazione del Piano nazionale per le nuove competenze, 600 milioni per l'apprendistato duale e 400 milioni per il sostegno all'imprenditoria femminile". Ad affermarlo in un post su twitter è il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo commentando il piano italiano. "Oltre a questo - rileva-, ci sono anche circa 4,5 miliardi per il finanziamento della fiscalità di vantaggio per il Sud e per le nuove assunzioni di giovani e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ho ricevuto la nuova bozza del Recovery Fund, che domani sera andrà in Consiglio dei Ministri.soddisfatta perché è stata accolta la mia richiesta di destinare piùalledel. Ci7,1 miliardi di euro: 3,1 per le, 3 per la realizzazione del Piano nazionale per le nuove competenze, 600 milioni per l'apprendistato duale e 400 milioni per il sostegno all'imprenditoria femminile". Ad affermarlo in un post su twitter è il ministro del, Nunziacommentando il piano italiano. "Oltre a questo - rileva-, cianche circa 4,5 miliardi per il finanziamento della fiscalità di vantaggio per il Sud e per le nuove assunzioni di giovani e ...

Renzi minaccia di ritirare le ministre subito dopo il Cdm di martedì. Pd (e Quirinale) in campo per arrivare al nuovo governo senza traumi ...

Crisi governo: nuova mano, nuovo rilancio di Renzi

È su cosa succede dopo che la trattativa non fa passi avanti. Renzi avrebbe posto condizioni esose per un eventuale Conte-ter: via Alfonso Bonafede, reo di aver portato avanti una linea giustizialista ...

