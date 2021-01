"Più pericoloso io dei boss mafiosi: vergognati". La porcheria di Leoluca Orlando scatena Matteo Salvini (Di lunedì 11 gennaio 2021) Due pesi, due misure. Già, perché succede che nel processo Open Arms contro Matteo Salvini, il comune di Palermo si sia costituito parte civile. Al contrario, non lo ha fatto nel processo nato in seguito alla Maxioperazione Cupola 2.0, che ha riconosciuto 155mila euro di provvisionali alle parti civili nelle ultime ore. Oltre alle vittime del pizzo - 28 gli episodi ricostruiti dai carabinieri - si erano costituiti parte civile diverse associazioni antiracket e tre comuni siciliani. Come detto, non il comune. Circostanza che scatena Matteo Salvini contro il primo cittadino, Leoluca Orlando: "Il comune di Palermo non si è costituito parte civile contro i mafiosi, ma ha deciso di farlo nel processo Open Arms contro di me. Per il sindaco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Due pesi, due misure. Già, perché succede che nel processo Open Arms contro, il comune di Palermo si sia costituito parte civile. Al contrario, non lo ha fatto nel processo nato in seguito alla Maxioperazione Cupola 2.0, che ha riconosciuto 155mila euro di provvisionali alle parti civili nelle ultime ore. Oltre alle vittime del pizzo - 28 gli episodi ricostruiti dai carabinieri - si erano costituiti parte civile diverse associazioni antiracket e tre comuni siciliani. Come detto, non il comune. Circostanza checontro il primo cittadino,: "Il comune di Palermo non si è costituito parte civile contro i, ma ha deciso di farlo nel processo Open Arms contro di me. Per il sindaco ...

