“Perdonami” Lacrime a C’è Posta per Te. Ecco cos’è capitato a Rossella, anche Maria si commuove (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ ricominciato un programma molto amato dai telespettatori, C’è Posta per te, condotto da una sempre impeccabile Maria De Filippi che è entrata nelle nostre case ieri sera sabato 9 gennaio con la prima puntata del 2021. Il programma di Queen Mary piace perchè commuove, diciamoci la verità, le storie e i drammi raccontati appassionano chi segue con partecipazione facendo il tifo per l’uno o per l’altro dei chiamati in causa. Storie spesso di incomprensioni, di liti, di abbandoni come quella raccontata tra Antonio e sua figlia Rossella, che non si vedono da circa 14 anni. Un lungo silenzio Una storia triste di cui non tutto però viene detto dato che la ragazza racconta di essere stata cresciuta da famiglie affidatarie fin dalla più tenera età senza scendere nei dettagli. Chi chiama la trasmissione è ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ ricominciato un programma molto amato dai telespettatori, C’èper te, condotto da una sempre impeccabileDe Filippi che è entrata nelle nostre case ieri sera sabato 9 gennaio con la prima puntata del 2021. Il programma di Queen Mary piace perchè, diciamoci la verità, le storie e i drammi raccontati appassionano chi segue con partecipazione facendo il tifo per l’uno o per l’altro dei chiamati in causa. Storie spesso di incomprensioni, di liti, di abbandoni come quella raccontata tra Antonio e sua figlia, che non si vedono da circa 14 anni. Un lungo silenzio Una storia triste di cui non tutto però viene detto dato che la ragazza racconta di essere stata cresciuta da famiglie affidatarie fin dalla più tenera età senza scendere nei dettagli. Chi chiama la trasmissione è ...

God_Lacrime : Dio perdonami per quello che sto per dire - parrilla_smile : @sparklyarcos AMO PERDONAMI STO IN LACRIME PURE IO MI MANCANO - bevllisario : @__goodasgold Perdonami per le lacrime ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Perdonami Lacrime MARIA LUCIA, APPELLO AL FIGLIO 'PERDONAMI'/ Lui: 'Sì ma solo se..' (C'è posta per te) Il Sussidiario.net ANTONIO ALLA FIGLIA ROSSELLA: “TI HO ABBANDONATO”/ Lei lo perdona (C’è posta per te)

Antonio chiede scusa alla figlia Rossella a C'è posta per te 2021: "Ti ho abbandonato e me ne vergogno tanto, perdonami..." ...

MARIA LUCIA, APPELLO AL FIGLIO 'PERDONAMI'/ Lui: 'Sì ma solo se..' (C'è posta per te)

Maria Lucia è in lacrime nel rivederlo e gli dice: “Sono 5 anni che non ci sentiamo, che non mi vuoi vedere. Questa relazione ha causato a a Maria Lucia una rottura con tutta la sua famiglia. Maria Lu ...

Antonio chiede scusa alla figlia Rossella a C'è posta per te 2021: "Ti ho abbandonato e me ne vergogno tanto, perdonami..." ...Maria Lucia è in lacrime nel rivederlo e gli dice: “Sono 5 anni che non ci sentiamo, che non mi vuoi vedere. Questa relazione ha causato a a Maria Lucia una rottura con tutta la sua famiglia. Maria Lu ...