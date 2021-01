Paradosso Arsenal | Gunners in cerca di un nuovo… secondo portiere

Leggi su itasportpress

Il mercato invernale apre i battenti e in casaè tempo di riflettere su quali acquisti realizzare. I, infatti, devono puntellare una rosa rivelatasi inadatta per affrontare al meglio la Premier League. Tuttavia, a sorpresa, uno dei reparti in cui è richiesto un intervento più deciso è quello dei portieri. Il primato di Bernard Leno non è in discussione, ma serve un estremo difensore capace di farlo rifiatare. Fino a un anno fa c'era Emiliano Martinez, poi ceduto all'Aston Villa. Ora il compito è stato assegnato a Alex Runarsson, ma ilislandese non ha proprio convinto. E ora Mikel Arteta, che aveva voluto fortemente lo stesso Runarsson, ammette: "Stiamo valutando la situazione con le tre posizioni in area dei portieri e troveremo una soluzione diversa, probabilmente in questa finestra".