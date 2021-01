Pallanuoto, World League 2021: un Settebello molto concreto a Debrecen. Agguantato il pass alle Super Final (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non era assolutamente facile, viste le avversarie e vista sicuramente la situazione attuale. Il Settebello è riuscito nonostante tutto a portare a casa un risultato importante: la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile ha infatti Agguantato il pass per le Super Final di World League che si svolgeranno in quel di Tbilisi (Georgia) a fine giugno, appuntamento fondamentale per preparare al meglio l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel torneo di qualificazione a livello continentale la squadra guidata da Sandro Campagna è riuscita a gestirsi al meglio, chiudendo al terzo posto. Un’impresa da non sottovalutare quella arrivata in quel di Debrecen: le rivali erano infatti le migliori nazionali al mondo (basti pensare che ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non era assolutamente facile, viste le avversarie e vista sicuramente la situazione attuale. Ilè riuscito nonostante tutto a portare a casa un risultato importante: la Nazionale italiana dimaschile ha infattiilper lediche si svolgeranno in quel di Tbilisi (Georgia) a fine giugno, appuntamento fondamentale per preparare al meglio l’assaltoOlimpiadi di Tokyo. Nel torneo di qualificazione a livello continentale la squadra guidata da Sandro Campagna è riuscita a gestirsi al meglio, chiudendo al terzo posto. Un’impresa da non sottovalutare quella arrivata in quel di: le rivali erano infatti le migliori nazionali al mondo (basti pensare che ...

