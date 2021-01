Nuovo dpcm: la protesta di bar e ristoranti da nord a sud. Su Twitter spopola l'hashtag #ioapro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da nord a sud protestano gli esercenti di bar e ristoranti, mentre su Twitter spopola l'hashtag #ioapro. A Trento «i grembiuli bianchi» di Fipe-Confcommercio, Fiepet-Confesercenti e Associazione dei... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) Daa sudno gli esercenti di bar e, mentre sul'. A Trento «i grembiuli bianchi» di Fipe-Confcommercio, Fiepet-Confesercenti e Associazione dei...

matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - LeonardoNeri8 : RT @barbybpgirl: Un nuovo #Dpcm che in sostanza non cambia nulla rispetto a prima: restiamo chiusi in casa, stretta alla movida (eh??) no a… - Bolla1970 : RT @Pgreco_: Col nuovo DPCM i bar e i ristoranti non potranno più fare asporto dopo le 18.00. Sì perché sennò rischiano di salvarsi, invece… -