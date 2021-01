Mondo TV annuncia contratto con RAI per serie animata Grisù

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –TVdi aver sottoscritto un nuovocon la RAI per il preacquisto della. L’accordo prevede la concessione di licenza per un periodo di 7 anni dalla data di completamento per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il territorio italiano. Questo accordo ha una grande rilevanza per il gruppoTV in quanto supporta in maniera importante il budget di produzione dellae conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali dellabasata sul classico dell’animazione “”, creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot. La nuova, attualmente in fase di ...