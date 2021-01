“Mi chiese di falsificare”. Zambon, la verità in diretta che affossa Speranza e Ranieri Guerra (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Zambon torna a gettare benzina sul fuoco del caso Oms che ha coinvolto Ranieri Guerra, il ministro Speranza e il governo italiano in generale. Zambon, che è ancora un funzionario dell’OMS, ha parlato in esclusiva a “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti andato in onda su La7 domenica 10 gennaio. Il funzionario che ha denunciato che il piano pandemico italiano del 2016 fosse in realtà la fotocopia del 2006 (dunque inadatto ad affrontare l’emergenza Covid-19), racconta la sua verità: “Ranieri Guerra mi chiese di falsificare le date per un suo conflitto di interessi. Non è vero che l’OMS non aveva aggiornato le linee guida dal 2006. Brusaferro e Speranza erano ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francescotorna a gettare benzina sul fuoco del caso Oms che ha coinvolto, il ministroe il governo italiano in generale., che è ancora un funzionario dell’OMS, ha parlato in esclusiva a “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti andato in onda su La7 domenica 10 gennaio. Il funzionario che ha denunciato che il piano pandemico italiano del 2016 fosse in realtà la fotocopia del 2006 (dunque inadatto ad affrontare l’emergenza Covid-19), racconta la sua: “midile date per un suo conflitto di interessi. Non è vero che l’OMS non aveva aggiornato le linee guida dal 2006. Brusaferro eerano ...

LegaSalvini : Francesco Zambon (funzionario dell’OMS): “Il piano pandemico? Ranieri Guerra mi chiese di falsificare le date per u… - infoitinterno : 'Mi chiese di falsificare la data'. È bufera sul rapporto dell'Oms sull'Italia - LRompicoglioni : Ranieri Guerra mi chiese di falsificare le date per un suo conflitto di interessi. Non è vero che l’Oms non aveva a… - LRompicoglioni : Piano pandemico, Zambon: “Ranieri Guerra mi chiese di falsificare il report le accuse di Zambon a Ranieri Guerra: l… - AnnaP1953 : RT @ilgiornale: Francesco Zambon, ricercatore dell'Oms, parla a Non è l'Arena: 'Ho ricevuto dal direttore aggiunto Guerra minacce' https://… -