«Malcom & Marie», ecco il trailer: l’amore tra Zendaya e John David Washington (Di lunedì 11 gennaio 2021) Poche parole in sovraimpressione invitano alla chiarezza. «Questa non è una storia d’amore», si legge tra le immagini di Malcom & Marie, nel primo trailer del film che Netflix abbia voluto diffondere. «Questa è la storia dell’amore». Di un amore dubbioso, fragile e al contempo potente, di un amore che, da solo, riesce ad essere il solo protagonista di un’intera pellicola. https://www.youtube.com/watch?v=zzYEii2q86U Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Poche parole in sovraimpressione invitano alla chiarezza. «Questa non è una storia d’amore», si legge tra le immagini di Malcom & Marie, nel primo trailer del film che Netflix abbia voluto diffondere. «Questa è la storia dell’amore». Di un amore dubbioso, fragile e al contempo potente, di un amore che, da solo, riesce ad essere il solo protagonista di un’intera pellicola. https://www.youtube.com/watch?v=zzYEii2q86U

MaGiKLauDe : RT @playersmag: Malcom & Marie: primo #trailer per il film in uscita a febbraio su Netflix - malcom_une : @donnadimezzo L’hai preso in parola - playersmag : Malcom & Marie: primo #trailer per il film in uscita a febbraio su Netflix - jfktormento : RT @MarcelloLyotard: Kennedy è morto di sonno Martin Luther King è morto di vecchiaia e così pure Malcom X Allende s'è dimesso da solo a Us… - MarcelloLyotard : Kennedy è morto di sonno Martin Luther King è morto di vecchiaia e così pure Malcom X Allende s'è dimesso da solo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Malcom & «Malcom & Marie», ecco il trailer: l amore tra Zendaya e John David Washington Vanity Fair.it Malcolm e Marie arrivano su Netflix

Sono stati diffusi ufficialmente il trailer e il key art ufficiali di Malcolm e Marie, che andranno in onda dal 5 Febbraio 2021 su Netflix. In questo dramma romantico toccante di Sam Levinson con Zend ...

Malcom & Marie, il trailer ci mostra una Zendaya ‘esplosiva’

Scritto e diretto da Sam Levinson, il film segue la storia del regista Malcolm (John David Washington) e della fidanzata Marie (Zendaya) ...

Sono stati diffusi ufficialmente il trailer e il key art ufficiali di Malcolm e Marie, che andranno in onda dal 5 Febbraio 2021 su Netflix. In questo dramma romantico toccante di Sam Levinson con Zend ...Scritto e diretto da Sam Levinson, il film segue la storia del regista Malcolm (John David Washington) e della fidanzata Marie (Zendaya) ...