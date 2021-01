LIVE Calciomercato, DIRETTA 11 gennaio: la Juventus pensa a Scamacca. Il Cagliari di prova per Duncan (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Juventus – Quello di Gianluca Scamacca è uno dei nomi più caldi del momento. L’attaccante, secondo Sport Mediaset, potrebbe essere uno degli obiettivi dei bianconeri. 20.39 SAMPDORIA – I blucerchiati stanno trattando con l’Amiens il terzino sinistro classe 1999 Sanasi Sy. 20.23 Cagliari – Nel mirino un rinforzo per il centrocampo si tratta di Duncan in forza alla Fiorentina. 20.11 SASSUOLO – Accordo raggiunto da Adriano Galliani col Sassuolo per l’ala Federico Ricci. 19.53 SPEZIA – Cessione a titolo definitivo di Paolo Bartolomei alla Cremonese. 19.48 MILAN – Vista la cessione di Duarte, i rossoneri sono sul mercato per andare a caccia di un difensore centrale: il nome più caldo resta sempre quello di Mohamed Simakan. 19.35 FIORENTINA – ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52– Quello di Gianlucaè uno dei nomi più caldi del momento. L’attaccante, secondo Sport Mediaset, potrebbe essere uno degli obiettivi dei bianconeri. 20.39 SAMPDORIA – I blucerchiati stanno trattando con l’Amiens il terzino sinistro classe 1999 Sanasi Sy. 20.23– Nel mirino un rinforzo per il centrocampo si tratta diin forza alla Fiorentina. 20.11 SASSUOLO – Accordo raggiunto da Adriano Galliani col Sassuolo per l’ala Federico Ricci. 19.53 SPEZIA – Cessione a titolo definitivo di Paolo Bartolomei alla Cremonese. 19.48 MILAN – Vista la cessione di Duarte, i rossoneri sono sul mercato per andare a caccia di un difensore centrale: il nome più caldo resta sempre quello di Mohamed Simakan. 19.35 FIORENTINA – ...

Il Milan dovrebbe prendere Meité per completare la mediana. Negoziati in corso con il Torino, che a sua volta lavora per un sostituto.

Milan, tutti i rigori assegnati ai rossoneri: foto e analisi episodi

I rigori assegnati al Milan in Serie A. L'analisi di tutti gli episodi arbitrali sui penalty rossoneri nel campionato 2020-21 ...

Il Milan dovrebbe prendere Meité per completare la mediana. Negoziati in corso con il Torino, che a sua volta lavora per un sostituto.