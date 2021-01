Liceo Mamiani, studenti manifestano in Viale delle Milizie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in Viale delle Milizie per una manifestazione spontanea di circa 200 studenti del Liceo Mamiani. Gli agenti hanno provveduto ad allertare immediatamente la Questura e hanno proceduto alla chiusura della laterale nel tratto via Giuseppe Ferrari-via Angelo Brofferio. Ulteriori pattuglie dei caschi bianchi sono sopraggiunte per delimitare la zona e per servizi di viabilita’. Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute inper una manifestazione spontanea di circa 200del. Gli agenti hanno provveduto ad allertare immediatamente la Questura e hanno proceduto alla chiusura della laterale nel tratto via Giuseppe Ferrari-via Angelo Brofferio. Ulteriori pattuglie dei caschi bianchi sono sopraggiunte per delimitare la zona e per servizi di viabilita’.

Dopo aver manifestato di fronte ai propri licei contro la didattica a distanza, gli studenti che a Roma stanno prendendo parte a manifestazioni per il rientro in aula si stanno dirigendo verso la sede ...

