Lady Diana: l’ex amante Hasnat Khan rompe il silenzio per la prima volta sulla loro storia d’amore (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ultima volta è stato 12 anni fa. E anche allora era stato parco di parole. Per questo motivo quando Hasnat Khan dice qualcosa, lo si ascolta con attenzione. Perché lui è stato l’unico compagno, amante e amico di Lady Diana che in tutti questi anni non ha mai sfruttato il nome della principessa per guadagno personale. Quindi, se oggi ha deciso di rompere quel silenzio è perché ha qualcosa di molto importante da dire. Compresa una rivelazione che riguarda anche il principe William. Si sono amati per due anni Hasnat Khan e Lady Diana. E lui non ha mai tradito questo amore svendendolo. Per questo, quando parla di lei, e lo fa molto di rado, le due parole hanno un peso importante. Foto ... Leggi su amica (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ultimaè stato 12 anni fa. E anche allora era stato parco di parole. Per questo motivo quandodice qualcosa, lo si ascolta con attenzione. Perché lui è stato l’unico compagno,e amico diche in tutti questi anni non ha mai sfruttato il nome della principessa per guadagno personale. Quindi, se oggi ha deciso dire quelè perché ha qualcosa di molto importante da dire. Compresa una rivelazione che riguarda anche il principe William. Si sono amati per due anni. E lui non ha mai tradito questo amore svendendolo. Per questo, quando parla di lei, e lo fa molto di rado, le due parole hanno un peso importante. Foto ...

