La farsa continua: il mini-rimpasto è più vicino, Renzi chiede il Mes ma vuole nuove poltrone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il mini-rimpasto si avvicina. Forse. La rottura è tutt’altro che scongiurata a poche ore dal Consiglio dei ministri verità sul Recovery Fund, pomo della discordia nella maggioranza. Che potrebbe disarcionare Giuseppe Conte e mandare a casa una porzione dell’attuale governo. O semplicemente sostituire qualche tessera nel puzzle dei ministeri. Il Colle ha chiaramente fatto capire che, in caso di crisi di governo, l’ipotesi elezioni non è minimamente considerabile. Renzi insiste: “Il problema per Conte è se restiamo noi” “Conte può stare al suo posto quanto gli pare, il problema è se restiamo al nostro posto noi“. E’ un Matteo Renzi molto aggressivo quello che fa il punto della vigilia a L’Aria che tira. “A me quello che interessa davvero è che si smetta di perdere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilsi avvicina. Forse. La rottura è tutt’altro che scongiurata a poche ore dal Consiglio deistri verità sul Recovery Fund, pomo della discordia nella maggioranza. Che potrebbe disarcionare Giuseppe Conte e mandare a casa una porzione dell’attuale governo. O semplicemente sostituire qualche tessera nel puzzle deisteri. Il Colle ha chiaramente fatto capire che, in caso di crisi di governo, l’ipotesi elezioni non èmamente considerabile.insiste: “Il problema per Conte è se restiamo noi” “Conte può stare al suo posto quanto gli pare, il problema è se restiamo al nostro posto noi“. E’ un Matteomolto aggressivo quello che fa il punto della vigilia a L’Aria che tira. “A me quello che interessa davvero è che si smetta di perdere ...

La casa francese, per ora, continua con la sua politica del "no comment". Vederemo gli sviluppi delle indagini e se effettivamente tutto si evolverà in un nulla di fatto.

