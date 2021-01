Judo | World Masters Doha 2021 | amarezza Italia | Giuffrida e Lombardo eliminati

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Peggio di così non poteva cominciare. Il primo evento della stagione olimpica di, il, ha dato il via oggi alla prima giornata di gare. Dueni di lusso erano impegnati con l’inizio del loro cammino. Odette, detentrice del titolo europeo e numero 4 al mondo per la categoria fino a 52 kg, e Manuel, campione in carica del torneo e numero 1 al mondo per la categoria fino ai 66 kg. La 26enne romana è stata squalificata dopo nemmeno due minuti di lotta per un’ingenuità nonostante la netta superiorità dimostrata contro la spagnola Estrella Lopez Sheriff. Il motivo sarebbe un attacco pericoloso per l’incolumità dell’avversaria. Il piemontese invece è stato sconfitto dall’outsider moldavo Denis Vieru, vera e ...