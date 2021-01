Il sondaggio politico di lunedì 11 gennaio 2021

Moixus1970 : RT @TgLa7: Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research - TgLa7 : Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research - StefanoAnnarel1 : Sono curioso di vedere il sondaggio politico di stasera. - Armando65741856 : @Lucaaaa01 @gjscco Nemmeno io ho mai ricevuto la telefonata per un sondaggio politico. Infatti sono sempre piu' con… - gatasch : RT @TermometroPol: Secondo l'ultimo #sondaggio Analisi Politica per @Libero_official solo il 13% degli italiani vedrebbe di buon occhio un… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Può bastare un sondaggio a determinare la scelta del futuro sindaco di una grande città come Torino? Per rispondere Sergio Chiamparino si affida a una battuta, una delle sue, taglienti, buttata lì con ...L'ex sindaco e Governatore invita a diffidare dai sondaggi e ribadisce la proposta di un tandem Lo Russo-Salizzoni per le elezioni. Il capogruppo del Pd: "Il partito formuli una proposta condivisa" ...