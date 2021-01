Giornalismo italiano in lutto, addio al volto Rai e conduttore radio: “Ci mancherai” (Di lunedì 11 gennaio 2021) lutto nel mondo del Giornalismo. La notizia della morte del giornalista televisivo, conduttore radiofonico e saggista italiano è stata data nella serata di domenica 10 gennaio. La notizia della sua morte è arrivata a Magliano Sabina creando un grande dolore nella comunità che lo aveva conosciuto e apprezzato per la sua cultura quanto per la sua signorilità e cortesia. Giornalista Rai, conduttore radiofonico e saggista era un grande amante della Sabina. A Magliabo Sabina, infatti, ha fatto parte della giunta dell’amministrazione del sindaco Graziani e durante il periodo ha organizzato e curato tante iniziative culturali.



“Ciao Stefano mi dicevi: ‘quando sarà mi piacerebbe andarmene all’improvviso, come dici tu, tuttu de bottu’ Sei stato esaudito caro amico, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)nel mondo del. La notizia della morte del giornalista televisivo,fonico e saggistaè stata data nella serata di domenica 10 gennaio. La notizia della sua morte è arrivata a Magliano Sabina creando un grande dolore nella comunità che lo aveva conosciuto e apprezzato per la sua cultura quanto per la sua signorilità e cortesia. Giornalista Rai,fonico e saggista era un grande amante della Sabina. A Magliabo Sabina, infatti, ha fatto parte della giunta dell’amministrazione del sindaco Graziani e durante il periodo ha organizzato e curato tante iniziative culturali.“Ciao Stefano mi dicevi: ‘quando sarà mi piacerebbe andarmene all’improvviso, come dici tu, tuttu de bottu’ Sei stato esaudito caro amico, ma ...

marcodimaio : Giuseppe #Turani è stato una grande firma del giornalismo economico italiano. La sua profondità di analisi, la capa… - disinformatico : Per chi volesse capire la nuova vetta d'imbecillità collettiva del giornalismo italiano: - thetrueshade : @anomaleo @Sport_Mediaset E per #JuveAtalanta. Stessa dinamica di Borja e De Roon, ma trattamento diverso per il bu… - Thankilpin : Giornalismo italiano #Milan - Piero351516325 : @francotaratufo2 @vonderleyen per sto #gegno del giornalismo italiano non è affidabile evidentemente!! -