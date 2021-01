Due minorenni si tagliano le guance come Joker: "Prova sulla nostra soglia del dolore" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Due minorenni si tagliano le guance come Joker: “Abbiamo fatto questa Prova io e lei per verificare quanto riuscivamo a resistere, la nostra soglia del dolore”. È accaduto nel Milanese. come riportato dall’Ansa, i giovani con tagli dalle estremità delle labbra si allungavano sulle guance, lunedì scorso si sono presentati all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese La ragazza di 14 anni, con tagli più profondi, era accompagnata da un 17enne, anche lui con ferite negli stessi punti e molto meno gravi. “Ci hanno aggredito”, ha Provato a spiegare la coppia di adolescenti, ma il ragazzo, poi, sentito dagli investigatori in modo più approfondito, ha parlato di un inquietante ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Duesile: “Abbiamo fatto questaio e lei per verificare quanto riuscivamo a resistere, ladel”. È accaduto nel Milanese.riportato dall’Ansa, i giovani con tagli dalle estremità delle labbra si allungavano sulle, lunedì scorso si sono presentati all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese La ragazza di 14 anni, con tagli più profondi, era accompagnata da un 17enne, anche lui con ferite negli stessi punti e molto meno gravi. “Ci hanno aggredito”, hato a spiegare la coppia di adolescenti, ma il ragazzo, poi, sentito dagli investigatori in modo più approfondito, ha parlato di un inquietante ...

