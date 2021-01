Critics Choice Super Awards: successo per Da 5 Bloods. I vincitori (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono iniziati i festival che consegnano i premi alle migliori pellicole del 2020. E’ stata la volta dei Critics Choice Super Awards, prima edizione dei premi annunciati a ottobre e pensati per onorare e celebrare il cinema e la televisione di genere. Chi ha presentato la cerimonia? Quest’anno la cerimonia, presentata da Kevin Smith e da Dani Fernandez, ha premiato film e serie d’azione, di Supereroi, horror, fantasy e di fantascienza. I vincitori dei Critics Choice Super Awards Miglior film d’azione Bad Boys For Life (Sony)Da 5 Bloods (Netflix) Extraction (Netflix)Greyhound (Apple TV+)The Hunt (Universal)Mulan (Disney+)The Outpost (Screen Media)Tenet (Warner Bros.) Miglior ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono iniziati i festival che consegnano i premi alle migliori pellicole del 2020. E’ stata la volta dei, prima edizione dei premi annunciati a ottobre e pensati per onorare e celebrare il cinema e la televisione di genere. Chi ha presentato la cerimonia? Quest’anno la cerimonia, presentata da Kevin Smith e da Dani Fernandez, ha premiato film e serie d’azione, dieroi, horror, fantasy e di fantascienza. IdeiMiglior film d’azione Bad Boys For Life (Sony)Da 5(Netflix) Extraction (Netflix)Greyhound (Apple TV+)The Hunt (Universal)Mulan (Disney+)The Outpost (Screen Media)Tenet (Warner Bros.) Miglior ...

