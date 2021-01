Covid, Moderna avvia la distribuzione del vaccino in Europa (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Iniziano oggi le consegne del vaccino di Moderna contro il Covid-19 agli Stati membri dell'Unione Europea. Saranno gestite dalla società Kuehne+Nagel e partiranno dai suoi hub ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Iniziano oggi le consegne deldicontro il-19 agli Stati membri dell'Unione Europea. Saranno gestite dalla società Kuehne+Nagel e partiranno dai suoi hub ...

