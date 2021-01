Covid, lo studio:”Ad aprile ricoveri dimezzati grazie ai tanti guariti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Secondo le stime, in 5 milioni sarebbero già immunizzati La prossima primavera si stima di immunizzare il 20/25% degli… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Secondo le stime, in 5 milioni sarebbero già immunizzati La prossima primavera si stima di immunizzare il 20/25% degli… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Covid, “una paziente zero in Italia già nel novembre del 2019”. Lo studio dell’Università Statale di Milano - HuffPostItalia : Lo studio su Lancet: 'A 6 mesi dal Covid il 76% dei pazienti lamenta ancora almeno un sintomo' - fattoquotidiano : Covid, lo studio italiano: “Sono le polveri sottili e non l’inquinamento in generale a influire su contagi e mortal… - sportli26181512 : Covid, l'impatto sulle squadre di calcio in Europa: il report KPMG: L'ultimo report KPMG Football Benchmark ha anal… - cinziacaporale : RT @HuffPostItalia: Lo studio su Lancet: 'A 6 mesi dal Covid il 76% dei pazienti lamenta ancora almeno un sintomo' -