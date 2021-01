Coronavirus, Joe Biden riceve la seconda dose di vaccino (Di martedì 12 gennaio 2021) Il neo presidente eletto Joe Biden riceve anche la seconda dose di vaccino anticovid, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Bden (Facebook)Il neo presidente eletto degli Usa, Joe Biden, ha ricevuto anche la seconda dose di vaccino, dove lo scorso dicembre aveva ricevuto la prima di dose, al Christian Hospital di Newark (Delaware). Joe Bidn, cosi come la volta scorsa si è fatto immortalare, anche, e soprattutto per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica americana. Un altro importante passo per il nuovo presidente degli Usa, in attesa della cerimonia ufficiale di insediamento che si terrà tra qualche giorno. Biden ha anche rilasciato una serie di dichiarazioni, soffermandosi, ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Il neo presidente eletto Joeanche ladianticovid, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Bden (Facebook)Il neo presidente eletto degli Usa, Joe, ha ricevuto anche ladi, dove lo scorso dicembre aveva ricevuto la prima di, al Christian Hospital di Newark (Delaware). Joe Bidn, cosi come la volta scorsa si è fatto immortalare, anche, e soprattutto per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica americana. Un altro importante passo per il nuovo presidente degli Usa, in attesa della cerimonia ufficiale di insediamento che si terrà tra qualche giorno.ha anche rilasciato una serie di dichiarazioni, soffermandosi, ...

