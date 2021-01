Contrada Cancelleria | possibili disservizi idrici per una grave perdita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa di una, riscontrata ieri, in, del Comune di Benevento, si potranno verificarenell’erogazione del servizio idrico, per tutta la giornata odierna. I tecnici sono a lavoro, da ieri, per riparare il guasto. Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti, è sempre attivo il numero verde gratuito sia dal cellulare che da telefono fisso, 800 511717, o attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.