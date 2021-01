Classifica Serie A aggiornata dopo Spezia-Sampdoria 17^ giornata

SkySport : Rigori parati negli ultimi 2 anni, i migliori portieri d'Europa - SkySport : Serie A, la classifica se si fossero giocati solo i secondi tempi: Inter prima - Aquila6811 : RT @pasqualinipatri: Serie A, la classifica degli assist man: un biancoceleste sul podio - internewsit : Serie A, la classifica aggiornata dopo la 17ª giornata: Inter, serve il riscatto - - Toro_News : ?? | CLASSIFICA La classifica di #SerieA alla fine del 17° turno...#Torino in zona retrocessione -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

QUOTIDIANO.NET

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Lo Spezia batte la Sampdoria 2-1 nel posticipo della 17/a giornata di serie A, ottenendo la prima vittoria in casa nel campionato. Nel primo tempo gli spezzini sono andati in..Lo Spezia batte la Sampdoria 2-1 nel posticipo della 17/a giornata di serie A, ottenendo la prima vittoria in casa ... I blucerchiati restano a quota 20 in classifica, lo Spezia sale a 16.