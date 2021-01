Cinque regioni sono arancioni, tutte le altre gialle (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi in Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria, Veneto e Sicilia sono in vigore misure più rigide rispetto al resto d'Italia: le cose da sapere Leggi su ilpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi in Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria, Veneto e Siciliain vigore misure più rigide rispetto al resto d'Italia: le cose da sapere

Sono tante le ipotesi trapelate al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e che saranno presentate oggi alle Regioni nel vertice con il ministro Francesco Boccia. Un ...

