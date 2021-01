Call of Duty Warzone vede il ritorno dell'odioso glitch degli stimolatori infiniti (Di lunedì 11 gennaio 2021) A quanto pare ci risiamo: è ricomparso di nuovo l'odioso glitch in Call of Duty: Warzone che consente di avere stimolatori infiniti e quindi, di sopravvivere al gas durante le partite. Infinity Ward ha affermato che questo exploit era stato risolto in ottobre, ma evidentemente non è così, dato che ora si è ripresentato. Ci sono una miriade di video di Youtube che sono apparsi nelle ultime 12 ore, che sembrano legittimi, anche se ovviamente potrebbero essere facilmente caricamenti di vecchi filmati. Tuttavia, anche su Twitter iniziano a comparire diverse clip prese da dirette streaming di pochissime ore fa. Ovviamente i giocatori di Warzone, noti per la loro calma e moderazione, sono comprensibilmente arrabbiati per il ritorno di un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) A quanto pare ci risiamo: è ricomparso di nuovo l'inofche consente di averee quindi, di sopravvivere al gas durante le partite. Infinity Ward ha affermato che questo exploit era stato risolto in ottobre, ma evidentemente non è così, dato che ora si è ripresentato. Ci sono una miriade di video di Youtube che sono apparsi nelle ultime 12 ore, che sembrano legittimi, anche se ovviamente potrebbero essere facilmente caricamenti di vecchi filmati. Tuttavia, anche su Twitter iniziano a comparire diverse clip prese da dirette streaming di pochissime ore fa. Ovviamente i giocatori di, noti per la loro calma e moderazione, sono comprensibilmente arrabbiati per ildi un ...

