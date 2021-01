Bologna | studentessa bocciata alla ‘Covid-maturità’ fa ricorso al Tar e vince

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) BOLOGNA – Il Covid ha cambiato anche le regole degli esami di maturità per i cosiddetti privatisti. E con queste nuove regole, lo scorso settembre a Bologna una studentessa si è ritrovata bocciata dai commissari d’esame del Galvani. Però non si è data per vinta ed è riuscita a conquistare al Tar dell’Emilia-Romagna l’annullamento del suo voto. I giudici amministrativi ordinano infatti all’Ufficio scolastico regionale di nominare nuovi commissari d’esame per farle ripetere l’esame di Stato. I DOCUMENTI SONO STATI SPEDITI IN RITARDO ED ERANO INCOMPLETI