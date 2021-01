Basket | Cremona-Olimpia Milano | stabilita la data di un recupero che per la Vanoli vale l’ingresso in Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Si recupererà martedì 19 gennaio alle ore 17:00 il match traAX Armani Exchangevalido per la 15a giornata della Serie A 2020-2021. L’incontro non si è disputato ieri a causa dell’imponente nevicata scesa a Madrid, che ha impedito alla squadra di Ettore Messina di tornare in tempo utile dalla vittoriosa trasferta di Eurolega contro il Real. La partita avrànza decisiva per le Final Eight di(della quale è stata nel frattempo annunciata la sponsorizzazione Frecciarossa), dal momento che si conoscono sette qualificate su otto, di cui sei nei loro posizionamenti definitivi: prima, seconda Brindisi, terza Sassari, quarta Virtus Bologna, quinta Venezia e sesta Pesaro. Al momento gli unici due ...