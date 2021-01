Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 12 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 11 gennaio 2021)12– Christoph ha paura di Ariane: Christoph si rende conto che Ariane è una psicopatica dopo che la giovane lo ha letteralmente spaventato. Per questo motivo pensa di avvertire Karl, il suo ex, prima che sia troppo tardi, ma l’uomo conosce perfettamente i problemi della donna. A quel punto il Saalfeld inizia ad avere un sospetto in merito… L'articolo News Programmi Tv.