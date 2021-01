Allarme vaccino: infermiera con paresi dopo l’iniezione della dose (Di lunedì 11 gennaio 2021) Altro caso di anomalie in seguito alla somministrazione del vaccino attualmente disponibile nel nostro paese. Un nuovo caso di effetto collaterale, abbastanza significativo, in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNtech. Siamo in Abruzzo, ed il luogo in cui si è verificata la vicenda è Teramo. Una infermiera, regolarmente sottoposta a vaccino con l’urgenza data a tutti gli operatori sanitari, esposti di continuo al contagio, ha riportato alcuni sintomi della cosiddetta Sindrome di Bell, ovvero una leggera paresi facciale. Stessa sorte, era toccata qualche giorno fa ad un operatore socio sanitario di Teramo, anche lui vaccinato con priorità assoluta per la questione dell’alto rischio al quale si esposto. Anche lui con un leggero effetto collaterale ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Altro caso di anomalie in seguito alla somministrazione delattualmente disponibile nel nostro paese. Un nuovo caso di effetto collaterale, abbastanza significativo, in seguito alla somministrazione delPfizer-BioNtech. Siamo in Abruzzo, ed il luogo in cui si è verificata la vicenda è Teramo. Una, regolarmente sottoposta acon l’urgenza data a tutti gli operatori sanitari, esposti di continuo al contagio, ha riportato alcuni sintomicosiddetta Sindrome di Bell, ovvero una leggerafacciale. Stessa sorte, era toccata qualche giorno fa ad un operatore socio sanitario di Teramo, anche lui vaccinato con priorità assoluta per la questione dell’alto rischio al quale si esposto. Anche lui con un leggero effetto collaterale ...

PasqualeVacca12 : RT @Euroscettici: ....noooo nesssun allarme. Eh che problema c'è? #vaccinoCovid - moneypuntoit : ?? Dosi vaccino finite in Campania: allarme di De Luca ?? - Euroscettici : ....noooo nesssun allarme. Eh che problema c'è? #vaccinoCovid - mrcllznn : RT @mrcllznn: Dosi vaccino finite in Campania: allarme di De Luca - mrcllznn : Dosi vaccino finite in Campania: allarme di De Luca -