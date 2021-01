Zangrillo rompe il silenzio | “L’aumento dei contagi non è emergenza | basta con i lockdown duri”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 gennaio 2021) Mantenere i “nervi saldi” per convivere con Sars-CoV-2, e monitorare con attenzione quello che succede negli ospedali, tenendo presente che “un elevato numero dinon si traduce necessariamente in un’sanitaria”. Sulla base di questo, quindi, fra i diversi fattori su cui si può agire per mitigare l’incidenza di casi gravi di Covid-19, l’applicazione di una “misura coercitiva su base cromatica” dovrebbe scattare “solo in casi estremi”, non preventivamente. Ne è convinto Alberto, il primario di terapia intensiva e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute, escluso dal Cts del governo.contro le nuove misure rigideil ‘stampa’ dietro cui si era trincerato dopo le ...