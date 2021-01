Usa | Washington si blinda in vista del 20 gennaio per l' insediamento di Biden

(Di domenica 10 gennaio 2021) Si temono nuovi scontri dopo l'assalto al Congresso in cui sono morte 5 persone. Milke Pence non esclude di invocare il 25esimo emendamento. I dem chiedono adi aprire un'inchiesta contro Trump ...

repubblica : Scontri Usa, Crosetto: 'Trump ha danneggiato la destra italiana. La violenza di Washington non ha nulla a che fare… - nzingaretti : Mai avremmo pensato di vedere negli Usa immagini di questo tipo. Tutti vicini alla forza della democrazia america… - Agenzia_Ansa : La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill, il Congresso Usa, per proteggere i parlamentari. Un manifesta… - OttobreInfo : RT @sobchak69: Un pollaio che si crede una reggia. @OttobreInfo #USA - smf_dc : RT @WCostituzione: 20/ 1° finanziatore OMS: gli USA. A Washington (29/11/14), presenti Obama e R. Guerra (vaccinificio GSK), diveniamo 'cap… -

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, non un qualunque Gad Lerner (le cui valutazioni violente e ridicole, che mostrano la pochezza delle idee, non suscitano da pa ...I media americani sostengono che non sia da scartare a priori l'ipotesi di un trasferimento forzato dei poteri da Trump a Pence fino all'insediamento di Joe Biden. Secondo le ultime informazioni, 5 pe ...