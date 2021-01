Un lupo appare a Roveredo in Piano | filmato da un automobilista

Leggi su udine20

(Di domenica 10 gennaio 2021) Unè stato avvistato sabato ain, nella zona della pista carri. L’animale è stato ripreso in un video diventato in poco tempo virale: è fermo a pochi metri dalla strada, a separarlo dall’auto di passaggio solo una rete. Dopo qualche secondo si allontana. Secondo gli esperti si tratterebbe di un vero e proprioe non di un esemplare dicecoslovacco: a fare la differenza la coda e il suo comportamento. Dell’avvistamento è stata avvisata anche l’università di Udine, che cura le attività di ricerca sulla presenza della specie in Friuli Venezia Giulia.