Trump non presenzierà all'insediamento di Biden: non succedeva dal 1869 (Di domenica 10 gennaio 2021) Prima di Trump, altri tre presidenti disertarono la cerimonia di successione del presidente eletto. "Per tutti coloro che me l'hanno chiesto, non andrò all'Inaugurazione il 20 gennaio". Così ha twittato il presidente in carica Donald Trump venerdì 8 gennaio, prima che anche Twitter, dopo Facebook, oscurasse il profilo del POTUS fino alla fine del suo mandato. La decisione delle due piattaforme è arrivata dopo l'apice della pericolosità di Trump. Il presidente infatti, durante l'invasione dei suoi sostenitori a Capitol Hill, continuava ad affermare che le elezioni sono state truccate. Sebbene Trump abbia finalmente annunciato che non tenterà più di ostacolare il passaggio del testimone al presidente eletto Joe Biden, il tycoon non sarà all'inaugurazione della presidenza del democratico

