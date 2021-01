Tommaso Zorzi pronto per un nuovo reality dopo il Grande Fratello Vip? I rumors (Di domenica 10 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è attualmente uno dei nomi più freschi del piccolo schermo italiano. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha portato uno stile giovane e dinamico, motivo per… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021)è attualmente uno dei nomi più freschi del piccolo schermo italiano. Grazie alla sua partecipazione alha portato uno stile giovane e dinamico, motivo per… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

giovanna30573 : RT @Lucia58619958: @Elena31305 La sensazione che Tommy sia circondato da sanguisughe è forte. Stefania Mrt , certamente personaggi forti,ep… - zorzi_stan : RT @alicemanfrenuzz: Tommaso completamente esausto e apatico da giorni se non settimane ha gli occhi spenti, non parla con nessuno “amici d… - zorzi_stan : RT @A69036709: “La sensibilità di Tommaso esce solo quando si parla delle cose sue” Tutto questo per una serata in cui ha voluto mettere d… - zorzi_stan : RT @martasara_: E l’ironia non va bene perché siamo amici da sei anni, e non può ballare perché c’è gelosia e non può manco andare al bagno… - cristin81566266 : @GrandeFratello Hai scambiato il grande fratello per tinder ???????? @tommaso_zorzi -