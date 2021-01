SuperG, Marta Bassino seconda a St. Anton (Di domenica 10 gennaio 2021) St.Anton, 10 gen. (Adnkronos) – Marta Bassino conquista il secondo posto nel SuperG femminile di St.Anton, in Austria, a vincere la gara è la svizzera Lara Gut-Behrami che chiude col crono di 1’17”82, la Bassino è in ritardo di 0”16, terza la svizzera Corinne Suter, +0”20. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) St., 10 gen. (Adnkronos) –conquista il secondo posto nelfemminile di St., in Austria, a vincere la gara è la svizzera Lara Gut-Behrami che chiude col crono di 1’17”82, laè in ritardo di 0”16, terza la svizzera Corinne Suter, +0”20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

