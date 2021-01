Solange | il ricordo dell’amica Valentina Diouf | «Mi hai insegnato a essere libera»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 gennaio 2021) «Tantissimi ricordi della mia infanzia sono legati a te, Paolo. Sì perché per me non sei mai stato Solange ma solo Paolo, la zia Paolo precisamente. Perché tu eri arcobaleno quando ancora non c’era questo termine». Inizia così il bellissimo ricordo che l’azzurra della pallavolo Valentina Diouf ha scritto in omaggio al sensitivo Paolo Bucinelli – in arte Solange – scomparso a 68 anni nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno.