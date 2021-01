Slalom di Adelboden: startlist 10 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi, domenica 10 gennaio aller ore 10.30, il quarto appuntamento stagionale di specialità sulla pista Chuenisbargli. Per lo Slalom di Adelboden in gara nove azzurri. Slalom di Adelboden: cosa succederà oggi dopo Zagabria? Partenza alle 10.30 per la 1° manche dello Slalom di Adelboden, tracciata da Omminger, tecnico della Germania, e seconda manche alle 13.30 su disegno svedese. Ad aprire la gara, con il pettorale numero uno, sarà Ramon Zenhaeusern, prima del dominatore dei due giganti di Adelboden, Alexis Pinturault. Pettorale n° 3 per Henrik Kristoffersen, mentre il suo connazionale Sebastian Foss-Solevaag lo seguirà con il pettorale numero 4. Dal numero 5 al 7 Marco Schwarz, Daniel Yule e Clément Noel. Alex Vinatzer sorteggiato con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi, domenica 10aller ore 10.30, il quarto appuntamento stagionale di specialità sulla pista Chuenisbargli. Per lodiin gara nove azzurri.di: cosa succederà oggi dopo Zagabria? Partenza alle 10.30 per la 1° manche dellodi, tracciata da Omminger, tecnico della Germania, e seconda manche alle 13.30 su disegno svedese. Ad aprire la gara, con il pettorale numero uno, sarà Ramon Zenhaeusern, prima del dominatore dei due giganti di, Alexis Pinturault. Pettorale n° 3 per Henrik Kristoffersen, mentre il suo connazionale Sebastian Foss-Solevaag lo seguirà con il pettorale numero 4. Dal numero 5 al 7 Marco Schwarz, Daniel Yule e Clément Noel. Alex Vinatzer sorteggiato con il ...

RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 12h45 Sci di fondo: Tour de Ski dalla Val di Fiemme… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 10h30 Sci alpino: CdM da Adelboden Slalom maschile p… - OA_Sport : SCI ALPINO IN TV - Seguite con noi una nuova giornata intensa sulle nevi di Adelboden e di St.Anton: la guida compl… - zazoomblog : Sci alpino Goggia vuole il bis a St.Anton ma occhio anche a Bassino e Brignone lo slalom di Adelboden chance enorme… - infoitsport : Sci alpino, Goggia vuole il bis a St.Anton ma occhio anche a Bassino e Brignone, lo slalom di Adelboden chance enor… -