Schwarzenegger: “Trump è un fallito, ha cercato il colpo di Stato ingannando le persone” – Video (Di domenica 10 gennaio 2021) “Da immigrato in questo Paese, vorrei dire due parole ai miei concittadini americani e a tutto il mondo su quello che è successo in questi giorni”. Si apre così il Videomessaggio di Arnold Schwarzenegger, diffuso sui suoi canali social, con cui accusa Donald Trump di “aver cercato un colpo di Stato ingannando le persone con le sue bugie”. Per l’ex governatore della California, l’attacco a Capitol Hill ha minato i principi su cui si fonda la democrazia degli Stati Uniti e ha paragonato il movimento di estrema destra dei Proud Boys ai nazisti. “So che c’è una paura diffusa in questo Paese. E dobbiamo stare attenti alle conseguenze dell’egoismo e del cinismo – ha detto – perché tutto inizia con bugie e intolleranza”. Poi il riferimento al presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Da immigrato in questo Paese, vorrei dire due parole ai miei concittadini americani e a tutto il mondo su quello che è successo in questi giorni”. Si apre così ilmessaggio di Arnold, diffuso sui suoi canali social, con cui accusa Donalddi “averundilecon le sue bugie”. Per l’ex governatore della California, l’attacco a Capitol Hill ha minato i principi su cui si fonda la democrazia degli Stati Uniti e ha paragonato il movimento di estrema destra dei Proud Boys ai nazisti. “So che c’è una paura diffusa in questo Paese. E dobbiamo stare attenti alle conseguenze dell’egoismo e del cinismo – ha detto – perché tutto inizia con bugie e intolleranza”. Poi il riferimento al presidente ...

