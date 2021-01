Real Madrid, Courtois contro la Liga: “Chi comanda deve capire che siamo persone e non burattini” (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Osasuna ma soprattutto la neve causata dalla tempesta Filomena hanno fermato il Real Madrid. Zero a zero per i blancos nel match di campionato a Pamplona e potenziali punti persi dalla capolista Atletico Madrid, la cui sfida di giornata è stata rinviata proprio per le condizioni climatiche non favorevoli. Prima il ritardo nel volare per la trasferta, poi il campo ghiacciato e in condizioni al limite. Ecco perché Thibaut Courtois, estremo difensore madrileno, non ci sta e come riporta Mundo Deportivo si sfoga nei confronti dei vertici de La Liga.“siamo stati in grado di giocare, ma è un peccato che i vertici del calcio ce l'abbiano fatto fare", ha detto il portiere. "Penso che si sapesse che ci sarebbe stata una forte nevicata, una tempesta. E come noi altre squadre si sono trovate a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Osasuna ma soprattutto la neve causata dalla tempesta Filomena hanno fermato il. Zero a zero per i blancos nel match di campionato a Pamplona e potenziali punti persi dalla capolista Atletico, la cui sfida di giornata è stata rinviata proprio per le condizioni climatiche non favorevoli. Prima il ritardo nel volare per la trasferta, poi il campo ghiacciato e in condizioni al limite. Ecco perché Thibaut, estremo difensore madrileno, non ci sta e come riporta Mundo Deportivo si sfoga nei confronti dei vertici de La.“stati in grado di giocare, ma è un peccato che i vertici del calcio ce l'abbiano fatto fare", ha detto il portiere. "Penso che si sapesse che ci sarebbe stata una forte nevicata, una tempesta. E come noi altre squadre si sono trovate a ...

