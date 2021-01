Qualificazioni Australian Open 2021, il montepremi e il prize money (Di domenica 10 gennaio 2021) Il montepremi e il prize money delle Qualificazioni agli Australian Open 2021, in programma da domenica 10 gennaio. A differenza degli scorsi anni, il tabellone cadetto viene disputato quasi un mese prima del main draw: cifre importanti anche per i primi turni con tantissimi azzurri pronti a conquistare l’accesso al primo Slam dell’anno: occhi puntati soprattutto su Lorenzo Musetti. Di seguito la suddivisione nel dettaglio di tutti i turni. PRIMO TURNO: 15.869 euro (0 punti Atp e 2 punti Wta) SECONDO TURNO: 22.216 euro (8 punti Atp e 20 punti Wta) TERZO TURNO: 33.325 euro (16 punti Atp e 30 punti Wta) QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW: 63.476 euro (25 punti e 40 punti Wta) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ile ildelleagli, in programma da domenica 10 gennaio. A differenza degli scorsi anni, il tabellone cadetto viene disputato quasi un mese prima del main draw: cifre importanti anche per i primi turni con tantissimi azzurri pronti a conquistare l’accesso al primo Slam dell’anno: occhi puntati soprattutto su Lorenzo Musetti. Di seguito la suddivisione nel dettaglio di tutti i turni. PRIMO TURNO: 15.869 euro (0 punti Atp e 2 punti Wta) SECONDO TURNO: 22.216 euro (8 punti Atp e 20 punti Wta) TERZO TURNO: 33.325 euro (16 punti Atp e 30 punti Wta) QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW: 63.476 euro (25 punti e 40 punti Wta) SportFace.

