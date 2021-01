Programmi TV di stasera, domenica 10 gennaio 2021. Su Rete4 Renato Pozzetto è «Il ragazzo di campagna» (Di domenica 10 gennaio 2021) Renato Pozzetto in Il ragazzo di campagna Rai1, ore 21.40: Che Dio ci aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino. Prodotta in Italia. Amore o dipendenza?: Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo. Fuori posto: Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro: inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto. Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021)in IldiRai1, ore 21.40: Che Dio ci aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino. Prodotta in Italia. Amore o dipendenza?: Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo. Fuori posto: Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro: inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto. Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, ...

