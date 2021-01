Patto di legislatura e un corposo rimpasto, l’ultima offerta di Conte a Renzi. Boschi alla Difesa e Guerini all’Interno (Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppe Conte la mette sul tavolo. Se Iv la respingerà - è il sottotesto - è pronta la sfida in Aula, in nome del "bene comune" e del servizio al Paese. Le posizioni restano distanti: a Italia viva le parole del premier non sembrano bastare, i Renziani invocano "risposte" e restano pronti alla rottura, con le dimissioni delle due ministre Iv. Il Pd, ma anche il M5s e Leu, spingono per l'accordo, senza più rinvii. E provano a spuntare le armi al logoramento di Renzi. E' l'ultima chiamata, sembra avvertire il premier in un lungo post su Facebook. Al centro Conte pone il piano vaccini ("Siamo primi in Europa") per un Paese "sfibrato" e la cui "tenuta" è "a rischio". Arriverà già la prossima settimana in Cdm, annuncia, non solo un Recovery plan che è patrimonio "di tutto il Paese" ma anche un nuovo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppela mette sul tavolo. Se Iv la respingerà - è il sottotesto - è pronta la sfida in Aula, in nome del "bene comune" e del servizio al Paese. Le posizioni restano distanti: a Italia viva le parole del premier non sembrano bastare, iani invocano "risposte" e restano prontirottura, con le dimissioni delle due ministre Iv. Il Pd, ma anche il M5s e Leu, spingono per l'accordo, senza più rinvii. E provano a spuntare le armi al logoramento di. E' l'ultima chiamata, sembra avvertire il premier in un lungo post su Facebook. Al centropone il piano vaccini ("Siamo primi in Europa") per un Paese "sfibrato" e la cui "tenuta" è "a rischio". Arriverà già la prossima settimana in Cdm, annuncia, non solo un Recovery plan che è patrimonio "di tutto il Paese" ma anche un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto legislatura Conte propone il patto di legislatura: "Definiamo priorità fino al 2023" - DIRE.it Dire “Conte non si tocca, senza di lui c’è il voto. Crisi è da marziani”

A un nuovo presidente del Consiglio non vuole neppure pensarci: “Lo dissi al Fatto già mesi fa, mettere in discussione Giuseppe Conte è fantascienza”. E predica pace: “Martedì dobbiamo approvare in Co ...

Patto di legislatura e un corposo rimpasto, l’ultima offerta di Conte a Renzi

Il presidente del Consiglio prova stringere sul Recovery e richiama alla coesione. L'ex premier convoca la cabina di regia di Italia viva: "Non vogliamo la crisi ma non vogliamo l'immobilismo" ...

Il presidente del Consiglio prova stringere sul Recovery e richiama alla coesione. L'ex premier convoca la cabina di regia di Italia viva: "Non vogliamo la crisi ma non vogliamo l'immobilismo" ...