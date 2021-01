Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2022 | Italia in Lettonia per blindare il terzo posto e continuare a sognare

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la splendida partita di tre giorni fa, torna in campo la Nazionalena dimaschile, che affronterà nuovamente lanella terza giornata delleagli Europei, in un match che in caso di vittoria permetterebbe agli azzurri diil, e iniziare alo storico passaggio del turno. Il regolamento prevede infatti il passaggio diretto per le prime due in classifica, ma anche per le quattro migliori terze degli otto raggruppamenti, non contando però i risultati ottenuti con le squadre al quarto. La Nazionale arriva a Valmiera in un periodo di forma straordinario, dopo la splendida prestazione di Chieti, ed è chiamata a confermarsi contro un’avversaria ...