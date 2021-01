Ocasio-Cortez spinge per l' impeachment | ' Ogni minuto con Trump è un pericolo per gli Usa'

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nessuno lo sopporta più e il suo continuo seminare odio sta volgendo finalmente al termine. La democratica Alexandraaveva dimostrato già in passato di avere gli attributi per contestare ...

PandolfoMalate1 : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - teletext_ch_it : Ocasio-Cortez, “Trump è un pericolo'” - teletext_ch_it : Ocasio-Cortez, “Trump è un pericolo'” -

Ultime Notizie dalla rete : Ocasio Cortez

Globalist.it

La democratica Alexandra Ocasio-Cortez aveva dimostrato già in passato di avere gli attributi per contestare l’operato di Trump. Adesso la più giovane deputata al Congresso Us ...Donald Trump è "chiaramente un pericolo". Non ha dubbi la deputata "star" dei democratici, la giovane Alexandria Ocasio-Cortez. In un'intervista concessa nelle scorse ore alla rete televisiva american ...