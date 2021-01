Netflix | Nicolas Cage protagonista di “Storia delle parolacce”

Linkiesta : L’unica cosa buona di “History of Swear Words”, la serie sulle parolacce di #Netflix, è Nicolas Cage. Di @darioronz - Linkiesta : L’unica cosa buona di “History of Swear Words”, la serie sulle parolacce di #Netflix, è Nicolas Cage. Di @darioronz - npcmagazine : Nicolas Cage dà vita su Netflix a un prodotto fresco, originale e irriverente. Lanciata il 5 gennaio, la docuserie… - Profilo3Marco : RT @IOdonna: Cosa vedere su Netflix a gennaio: dalle Winx alle parolacce spiegate da Nicolas Cage - ilmessaggeroit : #netflix, docu-serie con #nicolas cage sulla #parolaccia. I linguisti: così divenne civiltà -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Nicolas

SoloDonna

Debutta su Netflix una docu-serie irriverente sulla parolaccia. Nicolas Cage il protagonista di questa miniserie di sei episodi, uno per ogni parolaccia, ...It’s been a typically busy week for Netflix, who added some great new content to keep us all in catch-up mode as we continue to mostly be stuck at home. Particular highlights include the Nicolas ...