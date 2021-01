NBA 2020 2021 | altra vittoria per i Suns | successo per i Bucks senza Giannis

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Si sono giocate otto partite della regular season di NBAnella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio. I Phoenix, al momento al comando della Western Conference, hanno trovato il settimostagionale battendo gli Indiana Pacers per 125-117. I Milwaukee, nonostante l’asdiAntetokounmpo, vincono contro i Cleveland Cavaliers per 100-90 grazie ai 27 punti di Khris Middleton. Sconfitta per gli Orlando Magic, sconfitti 112-98 dai Dallas Mavericks. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE TUTTI I RISULTATI DELLA NOTTE Washington Wizard-Miami Heat 124-128 Indiana Pacers-Phoenix117-125 Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 113-105 Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 122-125 Milwaukee-Cleveland Cavaliers ...