Napoli, i genitori pro Dad contro il rientro a scuola: "Lasciamo le aule vuote" (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno annunciato di disertare il rientro tra i banchi di scuola previsto per la giornata di domani. Sono una parte dei genitori degli alunni campani, quelli favorevoli alla didattica a distanza che sui social si sono organizzati tramite il gruppo facebook "Tuteliamo i nostri figli, scuole chiuse in Campania". Chiedono così, almeno per i prossimi giorni, il proseguimento della Dad e maggiori garanzie per quanto riguarda la sicurezza nelle aule scolastiche. "Gli istituti scolastici – spiegano – non sono luoghi scevri da contagi. La salute dei nostri figli conta più di tutto, e per questo abbiamo deciso di lanciare questa protesta. Nasce tutto concomitanza con il rientro in classe dei bambini delle prime due classi delle elementari e dell'asilo.

